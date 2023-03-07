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князь Дулов Георгий Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.07.1875

Дата смерти

04.09.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1875

Отец: Князь Дулов Николай Фёдорович

Мать: Зограф-Дулова Александра Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
По 1896
Московская консерватория
Бракосочетание
Около 1896

Жена: Дулова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: Богданова-Дулова Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Дулова Мария Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Дулова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Дулова Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Дулова Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
скрипач, профессор Московской консерватории
Смерть
04.09.1940
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище, уч.14
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