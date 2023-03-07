князь Дулов Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1875
Дата смерти04.09.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1875
Образование
По 1896
Московская консерватория
Бракосочетание
Около 1896
Жена: Дулова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: Богданова-Дулова Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Дулова Мария Андреевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Дулова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Дулова Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Дулова Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
скрипач, профессор Московской консерватории
Смерть
04.09.1940
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище, уч.14