Дулова (Дулова) Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
11.02.1939
Дочь: Дулова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Бутурин Владимир Дмитриевич
Развод
1940
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище, уч.14