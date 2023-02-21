Дулова (Дулова) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова (Дулова) Елена Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Князь Дулов Георгий Николаевич

Мать: Дулова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
11.02.1939

Дочь: Дулова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Бутурин Владимир Дмитриевич

Развод
1940

Муж: Бутурин Владимир Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутурин Владимир Дмитриевич

Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище, уч.14
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