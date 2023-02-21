Громогласова (Дулова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
07.01.1902
Супруг(-а): Илья Михайлович Громогласов
Работа или профессия
Неизвестно
Начальница женской гимназии в Москве
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище, уч.14