Громогласова (Дулова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громогласова (Дулова) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Князь Дулов Николай Фёдорович

Мать: Зограф-Дулова Александра Юрьевна

Бракосочетание
07.01.1902

Муж: Громогласов Илья Михайлович

Супруг(-а): Илья Михайлович Громогласов
Работа или профессия
Неизвестно
Начальница женской гимназии в Москве
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище, уч.14
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