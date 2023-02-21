Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

21.10.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Зографос Христофорос (Иванович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1850

Дочь: Зограф-Дулова Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1851

Сын: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1854

Сын: Зограф Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Неизвестно Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1863

Сын: Зограф Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1866

Дочь: Зограф-Плаксина Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Елизавета Юрьевна

Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Зограф Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зограф Надежда Васильевна

Смерть
21.10.1871
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кл.
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