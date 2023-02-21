Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти21.10.1871
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Зографос Христофорос (Иванович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1850
Дочь: Зограф-Дулова Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1851
Сын: Зограф (zograf) Николай Юрьевич
Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1854
Сын: Зограф Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Неизвестно Виктор Юрьевич
Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1863
Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1866
Дочь: Зограф-Плаксина Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Елизавета Юрьевна
Мать ребёнка: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1871
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кл.