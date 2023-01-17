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Соколов Евгений Киприанович

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Место рождения

Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.02.1895 ст.

Дата смерти

Около 1949

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895 ст.

Отец: Соколов Киприан Иванович

Мать: Соколова Марина Васильевна

Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Сын: Соколов Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
2 ноября по старому стилю. Крещен в Владимирском храме г. Вологда 4.11.1914г (ст.ст)
Рождение ребёнка
?.12.1925

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около ?.08.1929

Дочь: Сергеева Мария

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Петр

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Смерть
Около 1949
Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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