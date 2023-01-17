Соколов Евгений Киприанович
Место рождения
Дата рождения14.02.1895 ст.
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1914
Сын: Соколов Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
2 ноября по старому стилю. Крещен в Владимирском храме г. Вологда 4.11.1914г (ст.ст)
Рождение ребёнка
?.12.1925
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1929
Дочь: Сергеева Мария
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Петр
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Смерть
Около 1949