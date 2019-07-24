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Сергеева (Соколова) Мария

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около ?.08.1929

Дата смерти

24.07.2019

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1929

Отец: Соколов Евгений Киприанович

Мать: Соколова Анна Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Вячеслав

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович

Смерть
24.07.2019
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