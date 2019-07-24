Сергеева (Соколова) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо ?.08.1929
Дата смерти24.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1929
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Вячеслав
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Александрович
Смерть
24.07.2019