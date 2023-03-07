Соколова (Малыгина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 30.05.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
14.11.1914
Сын: Соколов Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович
2 ноября по старому стилю. Крещен в Владимирском храме г. Вологда 4.11.1914г (ст.ст)
Рождение ребёнка
?.12.1925
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович
Рождение ребёнка
Около ?.08.1929
Дочь: Сергеева Мария
Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий
Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Петр
Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович
Смерть
Около 30.05.1955