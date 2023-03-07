Соколова (Малыгина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Малыгина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 30.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Малыгин Алексей Петрович

Мать: Малыгина Анастасия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Сын: Соколов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
2 ноября по старому стилю. Крещен в Владимирском храме г. Вологда 4.11.1914г (ст.ст)
Рождение ребёнка
?.12.1925

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович

Рождение ребёнка
Около ?.08.1929

Дочь: Сергеева Мария

Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий

Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович

Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Евгений Киприанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Петр

Отец ребёнка: Соколов Евгений Киприанович

Смерть
Около 30.05.1955
Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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