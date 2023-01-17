Соколов Киприан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Киприан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Иван Александрович

Мать: Соколов Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Соколов Александр

Мать ребёнка: Соколова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1895 ст.

Сын: Соколов Евгений Киприанович

Мать ребёнка: Соколова Марина Васильевна

Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Соколова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Киприанович

Мать ребёнка: Соколова Марина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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