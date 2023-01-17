Соколов Киприан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1883
Сын: Соколов Александр
Мать ребёнка: Соколова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1895 ст.
Сын: Соколов Евгений Киприанович
Мать ребёнка: Соколова Марина Васильевна
Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Соколова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Киприанович
Мать ребёнка: Соколова Марина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно