Соколова Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1883
Сын: Соколов Александр
Отец ребёнка: Соколов Киприан Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1895 ст.
Сын: Соколов Евгений Киприанович
Отец ребёнка: Соколов Киприан Иванович
Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Соколов Киприан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Киприанович
Отец ребёнка: Соколов Киприан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно