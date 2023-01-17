Соколова Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Марина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Соколов Александр

Отец ребёнка: Соколов Киприан Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1895 ст.

Сын: Соколов Евгений Киприанович

Отец ребёнка: Соколов Киприан Иванович

Болтутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Соколов Киприан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Киприанович

Отец ребёнка: Соколов Киприан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Киприан Иванович

Смерть
Неизвестно
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