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Кутузов Семён Митрофанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1892

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Кутузов Ефим Семёнович

Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Кутузов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кутузов Кузьма Семёнович

Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева

Рождение ребёнка
16.02.1884 ст.

Сын: Кутузов Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Афанасий Семёнович

Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Любовь Корнеева

Смерть
До 1892
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