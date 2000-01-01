Кутузов Семён Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева
Рождение ребёнка
16.02.1884 ст.
Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Афанасий Семёнович
Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Кутузова Любовь Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутузова Любовь Корнеева
Смерть
До 1892