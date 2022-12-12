Кутузов Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Кутузов Семён Митрофанов
Мать: Кутузова Любовь Корнеева
Бракосочетание
08.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.
Мать ребёнка: Кутузова Христина Александровна
Рождение ребёнка
12.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Кутузова Христина Александровна
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Кутузова Христина Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кутузова Христина Александровна
Смерть
Неизвестно