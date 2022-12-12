Кутузова Любовь Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Любовь Корнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

11.01.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Кутузов Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Кутузов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кутузов Кузьма Семёнович

Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов

Рождение ребёнка
16.02.1884 ст.

Сын: Кутузов Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Семён Митрофанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
11.01.1898 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости
Похороны
14.01.1898 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
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