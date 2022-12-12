Кутузова Любовь Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти11.01.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов
Рождение ребёнка
16.02.1884 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Кутузов Семён Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
11.01.1898 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
14.01.1898 ст.