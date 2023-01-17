Кутузов Афанасий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Семён Митрофанов
Мать: Кутузова Любовь Корнеева
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.
Сын: Кутузов Потап Афанасьевич
Мать ребёнка: Кутузова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Кутузова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1916 ст.
Дочь: Матрёна Афанасьевна
Мать ребёнка: Кутузова Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно