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Кутузов Афанасий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Семён Митрофанов

Мать: Кутузова Любовь Корнеева

Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.

Сын: Кутузов Потап Афанасьевич

Мать ребёнка: Кутузова Параскева Ивановна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Кутузова Параскева Ивановна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1916 ст.

Дочь: Матрёна Афанасьевна

Мать ребёнка: Кутузова Василиса Ивановна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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