Кутузов Кузьма Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Кутузов Семён Митрофанов
Мать: Кутузова Любовь Корнеева
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
Жена: Кутузова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.
Дочь: Кутузова Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.
Дочь: Кутузова Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.
Сын: Кутузов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.
Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна
Смерть
Неизвестно