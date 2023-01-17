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Кутузов Кузьма Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Кутузов Семён Митрофанов

Мать: Кутузова Любовь Корнеева

Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Жена: Кутузова Ксения Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.

Дочь: Кутузова Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.

Дочь: Кутузова Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.

Сын: Кутузов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.

Сын: Кутузов Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.

Сын: Кутузов Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Сын: Кутузов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Кутузова Ксения Павловна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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