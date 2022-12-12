Кутузова (Ларкина) Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.
Дочь: Кутузова Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.
Дочь: Кутузова Параскева Кузьминична
Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.
Сын: Кутузов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович
Смерть
Неизвестно