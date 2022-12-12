Кутузова (Ларкина) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Ларкина) Ксения Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Муж: Кутузов Кузьма Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.

Дочь: Кутузова Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.

Дочь: Кутузова Параскева Кузьминична

Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1906 ст.

Сын: Кутузов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.

Сын: Кутузов Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.

Сын: Кутузов Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Сын: Кутузов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кутузов Кузьма Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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