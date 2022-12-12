Кутузова (Гаршина) Христина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Гаршина) Христина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Гаршин Александр Николаев

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1902 ст.

Муж: Кутузов Иван Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.

Сын: Кутузов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иван Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1907 ст.

Сын: Кутузов Павел Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иван Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.

Сын: Кутузов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иван Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кутузов Иван Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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