Кутузова (Гаршина) Христина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Гаршин Александр Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
12.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кутузов Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно