Ирина Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Степанида Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Митрофан Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Марфа Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Евдокия Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Павел Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Андрей Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан Артемьев
Смерть
Неизвестно