Ирина Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Степанида Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кутузов Семён Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Марфа Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Евдокия Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Павел Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Андрей Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Артемьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Артемьев

Смерть
Неизвестно
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