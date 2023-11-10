Андрей Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Митрофанов

Андрей Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Митрофан Артемьев

Мать: Ирина Поликарпова

Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Федотова

Архангельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Федотова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close