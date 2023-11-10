Андрей Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Митрофан Артемьев
Мать: Ирина Поликарпова
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Федотова
Архангельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федотова
Смерть
Неизвестно