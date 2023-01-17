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Медунова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Юров-Гусев Алексей Фёдорович

Мать: Юрова-Гусева ?

Бракосочетание
27.09.1899

Муж: Медунов Антон Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Дочь: Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1903

Сын: Медунов Александр Антонович

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Медунов Иван Антонович

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1909

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Смерть
Неизвестно
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