Медунова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Юров-Гусев Алексей Фёдорович
Мать: Юрова-Гусева ?
Бракосочетание
27.09.1899
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1900
Дочь: Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1903
Сын: Медунов Александр Антонович
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1906
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1909
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Смерть
Неизвестно