Юрова-Гусева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова-Гусева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Медунова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Юров-Гусев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Юров-Гусев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров-Гусев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Юров-Гусев Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров-Гусев Алексей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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