Юрова-Гусева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Медунова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Юров-Гусев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Юров-Гусев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров-Гусев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Юров-Гусев Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно