Юров-Гусев Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров-Гусев Алексей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

28.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Юров-Гусев Фёдор

Мать: Юрова-Гусева Агриппина( Степановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Медунова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Юрова-Гусева ?

Рождение ребёнка
13.12.1903

Дочь: Валявина Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Юрова Анна Степановна

Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Юров-Гусев Ипатий Алексеевич

Мать ребёнка: Юрова Анна Степановна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Юров-Гусев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Юрова Анна Степановна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
21.03.1910

Сын: Юров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Юрова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Юрова-Гусева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова-Гусева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров-Гусев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Юрова-Гусева ?

Смерть
28.03.1910
Причина смерти: Простуда
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