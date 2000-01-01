Юров-Гусев Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти28.03.1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Юров-Гусев Фёдор
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Медунова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Юрова-Гусева ?
Рождение ребёнка
13.12.1903
Дочь: Валявина Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Юрова Анна Степановна
Рождение ребёнка
01.04.1906
Сын: Юров-Гусев Ипатий Алексеевич
Мать ребёнка: Юрова Анна Степановна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
21.09.1908
Сын: Юров-Гусев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Юрова Анна Степановна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
21.03.1910
Мать ребёнка: Юрова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Юрова-Гусева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрова-Гусева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров-Гусев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Юрова-Гусева ?
Смерть
28.03.1910
Причина смерти: Простуда