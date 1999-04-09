Валявина (Юрова) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1903
Дата смерти13.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903
Рождение ребёнка
18.02.1925
Отец ребёнка: Валявин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
14.03.1928
Сын: Валявин Александр Павлович
Отец ребёнка: Валявин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
09.04.1931
Дочь: Телелюева Мария Павловна
Отец ребёнка: Валявин Павел Фёдорович
Смерть
13.09.1970