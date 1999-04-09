Валявина (Юрова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Юрова) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1903

Дата смерти

13.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903

Отец: Юров-Гусев Алексей Фёдорович

Мать: Юрова Анна Степановна

Рождение ребёнка
18.02.1925

Сын: Валявин Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Валявин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
14.03.1928

Сын: Валявин Александр Павлович

Отец ребёнка: Валявин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
09.04.1931

Дочь: Телелюева Мария Павловна

Отец ребёнка: Валявин Павел Фёдорович

Смерть
13.09.1970
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