Валявин Павел Фёдорович
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Дата рождения10.06.1900
Дата смерти06.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1900
Отец: Валявин Фёдор Егорович
Мать: Валявина Мария Ивановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
18.02.1925
Мать ребёнка: Валявина Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
14.03.1928
Сын: Валявин Александр Павлович
Мать ребёнка: Валявина Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
09.04.1931
Дочь: Телелюева Мария Павловна
Мать ребёнка: Валявина Варвара Алексеевна
Смерть
06.09.1942
Под Сталинградом
Причина смерти: На войне, убит в бою около Ерзовки
Похороны
Неизвестно
Сталинградская обл., Городищенский р-н, Ерзовский с/с, с. Ерзовка, юго-восточнее