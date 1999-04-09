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Валявин Павел Фёдорович

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба

Дата рождения

10.06.1900

Дата смерти

06.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1900

Отец: Валявин Фёдор Егорович

Мать: Валявина Мария Ивановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
18.02.1925

Сын: Валявин Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Валявина Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
14.03.1928

Сын: Валявин Александр Павлович

Мать ребёнка: Валявина Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
09.04.1931

Дочь: Телелюева Мария Павловна

Мать ребёнка: Валявина Варвара Алексеевна

Смерть
06.09.1942
Под Сталинградом
Причина смерти: На войне, убит в бою около Ерзовки
Похороны
Неизвестно
Сталинградская обл., Городищенский р-н, Ерзовский с/с, с. Ерзовка, юго-восточнее
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