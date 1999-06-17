Юров Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1910

Дата смерти

?.10.1950

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1910

Отец: Юров-Гусев Алексей Фёдорович

Мать: Юрова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1936

Дочь: Ларина Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Юрова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1947

Дочь: Попова Фаина Васильевна

Мать ребёнка: Юрова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова Ольга Ивановна

Смерть
?.10.1950
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