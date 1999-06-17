Юров Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1910
Дата смерти?.10.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1910
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1936
Дочь: Ларина Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Юрова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1947
Дочь: Попова Фаина Васильевна
Мать ребёнка: Юрова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрова Ольга Ивановна
Смерть
?.10.1950