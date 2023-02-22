Юрова (Петрова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1913
Дата смерти25.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
26.04.1936
Рождение ребёнка
24.07.1939
Рождение ребёнка
27.03.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1991