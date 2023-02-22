Юрова (Петрова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрова (Петрова) Ольга Ивановна

Юрова (Петрова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1913

Дата смерти

25.11.1991

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913

Отец: Петров (илларионов) Иван Максимович

Мать: Петрова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юров Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров Василий Алексеевич

Смерть
25.11.1991
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