Петрова (Ермилова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
06.06.1908
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
12.12.1909
Сын: Петров (илларионов) Александр Иванович
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
12.12.1909
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
27.06.1912
Дочь: Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Юрова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
24.12.1917
Сын: Петров (илларионов) Василий Иванович
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Гусева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
18.09.1922
Рождение ребёнка
02.12.1924
Рождение ребёнка
18.01.1927
Рождение ребёнка
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно