Петрова (Ермилова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ермилова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Мать: Ермилова Мария Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1908

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1909

Сын: Петров (илларионов) Александр Иванович

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
12.12.1909

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
27.06.1912

Дочь: Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Юрова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.12.1917

Сын: Петров (илларионов) Василий Иванович

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Гусева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
18.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
18.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров (илларионов) Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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