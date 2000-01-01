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Ермилова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Петрова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
18.05.1893

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Ермилов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
13.04.1900

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
08.12.1902

Сын: Ермилов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Бочиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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