Ермилова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Петрова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
18.05.1893
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Ермилов Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.04.1900
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
08.12.1902
Сын: Ермилов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Бочиха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермилов Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно