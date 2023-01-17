Ермилов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1902
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1902
Военная служба
22.06.1941
Ново-Покровский РВК, Краснодарский край, Ново-Покровский р-н
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермилова Мария Андреевна