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Ермилов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.12.1902

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1902

Отец: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Мать: Ермилова Мария Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
22.06.1941
Ново-Покровский РВК, Краснодарский край, Ново-Покровский р-н
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермилова Мария Андреевна

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