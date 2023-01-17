Ермилов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Петрова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.05.1893
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ермилов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
13.04.1900
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1902
Сын: Ермилов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно