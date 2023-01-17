Ермилов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилов Дмитрий Григорьевич

Ермилов Дмитрий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Петрова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.05.1893

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ермилов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.04.1900

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1902

Сын: Ермилов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермилова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close