Ермилов Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Рождение ребёнка
06.10.1914
Сын: Ермилов Андрей Степанович
Мать ребёнка: Ермилова Дарья Ивановна
Бочиха
Рождение ребёнка
09.11.1922
Сын: Ермилов Василий Степанович
Мать ребёнка: Ермилова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермилова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно