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Ермилов Степан Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Ермилов Дмитрий Григорьевич

Мать: Ермилова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.10.1914

Сын: Ермилов Андрей Степанович

Мать ребёнка: Ермилова Дарья Ивановна

Бочиха
Рождение ребёнка
09.11.1922

Сын: Ермилов Василий Степанович

Мать ребёнка: Ермилова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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