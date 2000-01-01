Ермилова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1898
Дата смерти08.12.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1914
Сын: Ермилов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Ермилов Степан Дмитриевич
Бочиха
Рождение ребёнка
09.11.1922
Сын: Ермилов Василий Степанович
Отец ребёнка: Ермилов Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1952
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область