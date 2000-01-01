Ермилова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1898

Дата смерти

08.12.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1914

Сын: Ермилов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Ермилов Степан Дмитриевич

Бочиха
Рождение ребёнка
09.11.1922

Сын: Ермилов Василий Степанович

Отец ребёнка: Ермилов Степан Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Степан Дмитриевич

Смерть
08.12.1952
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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