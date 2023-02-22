Гусева (Петрова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1919
Дата смерти13.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919
Рождение ребёнка
11.04.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
14.05.1951
Рождение ребёнка
03.10.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область