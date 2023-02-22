Гусева (Петрова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Петрова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1919

Дата смерти

13.11.1992

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919

Отец: Петров (илларионов) Иван Максимович

Мать: Петрова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
14.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
03.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Сергей Сергеевич

Смерть
13.11.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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