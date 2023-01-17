Гусев Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1919
Дата смерти10.05.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1919
Рождение ребёнка
11.04.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
14.05.1951
Рождение ребёнка
03.10.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.05.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область