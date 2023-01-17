Гусев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1919

Дата смерти

10.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1919

Отец: Гусев(шаталов) Сергей Иванович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Смерть
10.05.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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