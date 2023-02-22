Гусева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1885

Сын: Гусев (шаталов) Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Сергей Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1909

Дочь: Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Сергей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Телелюева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Сергей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1912

Сын: Гусев(шаталов) Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Сергей Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Гусев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1919

Сын: Гусев Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1919

Сын: Гусев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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