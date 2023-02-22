Гусев (Шаталов) Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1885
Сын: Гусев (шаталов) Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.03.1909
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.08.1910
Дочь: Телелюева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.11.1912
Сын: Гусев(шаталов) Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.04.1915
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.09.1919
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.09.1919
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб в гражданскую войну