Гусев (Шаталов) Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Шаталов) Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1885

Сын: Гусев (шаталов) Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.03.1909

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Телелюева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1912

Сын: Гусев(шаталов) Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Гусев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.09.1919

Сын: Гусев Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.09.1919

Сын: Гусев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб в гражданскую войну
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