Телелюева Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Наталья Сергеевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1910

Отец: Гусев(шаталов) Сергей Иванович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
18.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
26.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
23.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
12.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
?.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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