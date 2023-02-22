Телелюев Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1910

Дата смерти

18.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1910

Отец: Телелюев Ефим Евлампиевич

Мать: Телелюева Евлампия Петровна

Рождение ребёнка
13.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
18.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
26.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
23.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
12.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Наталья Сергеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
?.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Наталья Сергеевна

Смерть
18.06.1980
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