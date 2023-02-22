Телелюев Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1910
Дата смерти18.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1910
Рождение ребёнка
13.12.1930
Рождение ребёнка
18.07.1933
Рождение ребёнка
26.05.1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
23.07.1946
Рождение ребёнка
12.07.1949
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1951
Рождение ребёнка
?.10.1954
Смерть
18.06.1980