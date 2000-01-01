Медунов Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунов Александр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1922 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1903

Отец: Медунов Антон Иванович

Мать: Медунова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
13.07.1922

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Медунова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Медунов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Медунова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медунова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медунова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медунова Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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