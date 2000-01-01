Медунов Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1903
Отец: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1922
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Медунова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1923
Сын: Медунов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Медунова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Смерть
Неизвестно