Медунова (Кукаева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунова (Кукаева) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1901

Дата смерти

17.03.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

1922 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1901

Отец: Кукаев Василий Андреевич

Мать: Кукаева Меланья Григорьевна

Рождение ребёнка
13.07.1922

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Медунов Александр Антонович

Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Медунов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Медунов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медунов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медунов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медунов Александр Антонович

Смерть
17.03.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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