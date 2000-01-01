Медунова (Кукаева) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1901
Дата смерти17.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1901
Рождение ребёнка
13.07.1922
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Медунов Александр Антонович
Рождение ребёнка
20.01.1923
Сын: Медунов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Медунов Александр Антонович
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Смерть
17.03.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область