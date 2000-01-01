Фомин Абрам Рувимович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Фомин Рувим
Мать: Фомина Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1887
Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1895
Сын: Фомин Гирш Абрамович
Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Около 1920