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Фомин Абрам Рувимович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Фомин Рувим

Мать: Фомина Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1878

Сын: Фомин Лейба Абрамович

Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880

Сын: Фомин Нохум Абрамович

Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1881

Сын: Фомин Моисей Абрамович

Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883

Сын: Фомин Афроим Абрамович

Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1887

Сын: Фомин Самуил Абрамович

Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1891

Сын: Фомин Мендель Абрамович

Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1895

Сын: Фомин Гирш Абрамович

Мать ребёнка: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Около 1920
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