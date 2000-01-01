Фомин Нохум Абрамович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения1880
Дата смерти29.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Фомин Абрам Рувимович
Мать: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.12.1902
Дочь: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)
Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Бракосочетание
1903
Жена: Фомина Рахиль Шендеровна
Рождение ребёнка
20.08.1906
Сын: Фомин Лев Нохумович (Наумович)
Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.03.1910
Сын: Фомин Давид Нохумович (Наумович)
Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фомин Исаак Нохумович (Наумович)
Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Подоксик Мария Нохумовна (Наумовна)
Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.06.1915
Сын: Фомин Хацкель (Хатя) Нохумович (Наумович)
Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Смерть
29.01.1942
погиб в гетто 29 января 1942 г.