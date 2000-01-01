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Фомин Нохум Абрамович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1880

Дата смерти

29.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фомин Абрам Рувимович

Мать: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.12.1902

Дочь: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)

Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Бракосочетание
1903

Жена: Фомина Рахиль Шендеровна

Рождение ребёнка
20.08.1906

Сын: Фомин Лев Нохумович (Наумович)

Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.03.1910

Сын: Фомин Давид Нохумович (Наумович)

Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фомин Исаак Нохумович (Наумович)

Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Подоксик Мария Нохумовна (Наумовна)

Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.06.1915

Сын: Фомин Хацкель (Хатя) Нохумович (Наумович)

Мать ребёнка: Фомина Рахиль Шендеровна

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Смерть
29.01.1942
погиб в гетто 29 января 1942 г.
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