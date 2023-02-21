Подоксик (Фомина) Мария Нохумовна (Наумовна)
Место рожденияВелиж, Смоленская губ., Российская Империя
Дата рождения1913
Дата смерти29.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Фомин Нохум Абрамович
Мать: Фомина Рахиль Шендеровна
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Подоксик Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Подоксик Григорий Исаакович
Смерть
29.01.1942
погибла в гетто , была беременная мальчиком