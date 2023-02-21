Подоксик (Фомина) Мария Нохумовна (Наумовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подоксик (Фомина) Мария Нохумовна (Наумовна)

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Место рождения

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя

Дата рождения

1913

Дата смерти

29.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Фомин Нохум Абрамович

Мать: Фомина Рахиль Шендеровна

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Бракосочетание
1935

Муж: Подоксик Григорий Исаакович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Подоксик Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Подоксик Григорий Исаакович

Смерть
29.01.1942
погибла в гетто , была беременная мальчиком
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