Подоксик Григорий Исаакович
Место рожденияМинская губ., Борисовский уезд, г. Борисов
Дата рождения01.02.1908
Дата смерти12.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Минская губ., Борисовский уезд, г. Борисов
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Подоксик Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Подоксик Мария Нохумовна (Наумовна)
Смерть
12.06.1971
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