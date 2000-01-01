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Подоксик Григорий Исаакович

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Место рождения

Минская губ., Борисовский уезд, г. Борисов

Дата рождения

01.02.1908

Дата смерти

12.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Минская губ., Борисовский уезд, г. Борисов
Бракосочетание
1935

Жена: Подоксик Мария Нохумовна (Наумовна)

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Подоксик Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Подоксик Мария Нохумовна (Наумовна)

Смерть
12.06.1971
https://mitzvatemet.com/ru/burial117514
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