Фомина (Фейгина) Елизавета Нохумовна (Наумовна)
Место рожденияВелиж, Смоленская губ., Российская Империя
Дата рождения19.12.1902
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1902
Отец: Фомин Нохум Абрамович
Мать: Фомина Рахиль Шендеровна
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
25.04.1925
Дочь: Фомина Клара Моисеевна
Отец ребёнка: Фейгин Моисей Абрамович
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1931
Дочь: Плоткина Ида Моисеевна
Отец ребёнка: Фейгин Моисей Абрамович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Фейгин Израиль (Изя) Моисеевич
Отец ребёнка: Фейгин Моисей Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980