Фомина (Фейгина) Елизавета Нохумовна (Наумовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Фейгина) Елизавета Нохумовна (Наумовна)

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Место рождения

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя

Дата рождения

19.12.1902

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1902

Отец: Фомин Нохум Абрамович

Мать: Фомина Рахиль Шендеровна

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
25.04.1925

Дочь: Фомина Клара Моисеевна

Отец ребёнка: Фейгин Моисей Абрамович

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1931

Дочь: Плоткина Ида Моисеевна

Отец ребёнка: Фейгин Моисей Абрамович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Фейгин Израиль (Изя) Моисеевич

Отец ребёнка: Фейгин Моисей Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейгин Моисей Абрамович

Смерть
1980
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