Фейгин Моисей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1888
Дата смерти1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1888
Отец: Фейгин Абрам Нисонович
Мать: Фейгина Рейзл
Рождение ребёнка
25.04.1925
Дочь: Фомина Клара Моисеевна
Мать ребёнка: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1931
Дочь: Плоткина Ида Моисеевна
Мать ребёнка: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)
Рождение ребёнка
1931
Сын: Фейгин Израиль (Изя) Моисеевич
Мать ребёнка: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952