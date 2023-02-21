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Фейгин Моисей Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1888

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1888

Отец: Фейгин Абрам Нисонович

Мать: Фейгина Рейзл

Рождение ребёнка
25.04.1925

Дочь: Фомина Клара Моисеевна

Мать ребёнка: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1931

Дочь: Плоткина Ида Моисеевна

Мать ребёнка: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)

Рождение ребёнка
1931

Сын: Фейгин Израиль (Изя) Моисеевич

Мать ребёнка: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Елизавета Нохумовна (Наумовна)

Смерть
1952
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