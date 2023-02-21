Фомина Ева-Хава
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1887
Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1895
Сын: Фомин Гирш Абрамович
Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
1930