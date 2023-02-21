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Фомина Ева-Хава

Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1877

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1878

Сын: Фомин Лейба Абрамович

Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880

Сын: Фомин Нохум Абрамович

Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1881

Сын: Фомин Моисей Абрамович

Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883

Сын: Фомин Афроим Абрамович

Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1887

Сын: Фомин Самуил Абрамович

Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1891

Сын: Фомин Мендель Абрамович

Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1895

Сын: Фомин Гирш Абрамович

Отец ребёнка: Фомин Абрам Рувимович

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
1930
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