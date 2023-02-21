Фомин Самуил Абрамович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения20.03.1887
Дата смерти08.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1887
Отец: Фомин Абрам Рувимович
Мать: Фомина Ева-Хава
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1919
Сын: Фомин Владимир Самойлович (Самуилович)
Мать ребёнка: Фомина Геля Шмуйловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мирина Мария Самойловна
Мать ребёнка: Фомина Геля Шмуйловна
Рождение ребёнка
13.08.1929
Мать ребёнка: Фомина Геля Шмуйловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Геля Шмуйловна
Смерть
08.06.1976
Захоронения » г. Витебск » Старо-Улановичи » https://mitzvatemet.com/ru/burial52156