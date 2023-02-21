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Фомин Самуил Абрамович

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

20.03.1887

Дата смерти

08.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1887

Отец: Фомин Абрам Рувимович

Мать: Фомина Ева-Хава

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1919

Сын: Фомин Владимир Самойлович (Самуилович)

Мать ребёнка: Фомина Геля Шмуйловна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мирина Мария Самойловна

Мать ребёнка: Фомина Геля Шмуйловна

Рождение ребёнка
13.08.1929

Сын: Фомин Борис Самуилович

Мать ребёнка: Фомина Геля Шмуйловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Геля Шмуйловна

Смерть
08.06.1976
Захоронения » г. Витебск » Старо-Улановичи » https://mitzvatemet.com/ru/burial52156
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