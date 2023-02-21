Фомина (Альтман) Геля Шмуйловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Альтман) Геля Шмуйловна

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Место рождения

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя

Дата рождения

1890

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)

Мать: Альтман Рива (Ребекка)

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1919

Сын: Фомин Владимир Самойлович (Самуилович)

Отец ребёнка: Фомин Самуил Абрамович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мирина Мария Самойловна

Отец ребёнка: Фомин Самуил Абрамович

Рождение ребёнка
13.08.1929

Сын: Фомин Борис Самуилович

Отец ребёнка: Фомин Самуил Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Самуил Абрамович

Смерть
1942
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