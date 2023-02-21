Фомина (Альтман) Геля Шмуйловна
Место рождениям. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Дата рождения1890
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)
Мать: Альтман Рива (Ребекка)
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1919
Сын: Фомин Владимир Самойлович (Самуилович)
Отец ребёнка: Фомин Самуил Абрамович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мирина Мария Самойловна
Отец ребёнка: Фомин Самуил Абрамович
Рождение ребёнка
13.08.1929
Отец ребёнка: Фомин Самуил Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942