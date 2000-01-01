Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)
Место рождениям. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Альтман А
Мать: не указана
м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Фомина Соша Шмуйловна
Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)
Рождение ребёнка
1885
Сын: Альтман Самуил (Муля) Шмуйлович
Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)
Рождение ребёнка
1888
Сын: Альтман Даниил (Доня) Шмуйлович
Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)
Смерть
Неизвестно