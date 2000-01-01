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Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)

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Место рождения

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Альтман А

Мать: не указана

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1875

Сын: Альтман Лейба Шмуйлович

Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Фомина Соша Шмуйловна

Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880

Сын: Альтман Гдаля Шмуйлович

Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Альтман Самуил (Муля) Шмуйлович

Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)

Рождение ребёнка
1888

Сын: Альтман Даниил (Доня) Шмуйлович

Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)

Рождение ребёнка
1890

Сын: Альтман Юда Шмуйлович

Мать ребёнка: Альтман Рива (Ребекка)

Смерть
Неизвестно
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