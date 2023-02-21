Альтман А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман А

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Альтман Шмуэль (Мойше-Смул)

Мать ребёнка: не указана

м. Добромысли, Витебская губ., Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альтман С

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альтман Лев (Лейба)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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